Диетолог назвал главные минусы растительного молока

Растительное молоко содержит антиоксиданты и ненасыщенные жирные кислоты, но при этом имеет бедный белковый состав. Об этом Москве 24 рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева.

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22 августа отмечается День растительного молока, и, по мнению эксперта, сегодня оно становится все популярнее. В том числе потому, что такой продукт приходит на помощь людям с непереносимостью лактозы и другими проблемами с кишечником, отметила диетолог.

"Если говорить о пользе растительного молока, то, прежде всего, оно содержит ненасыщенные жирные кислоты – олеиновую, линолевую, альфа-линоленовую. Они способствуют снижению холестерина в крови и оказывают нейропротективный эффект, защищая мозг от дегенеративных процессов, например болезни Альцгеймера", - Гузель Евстигнеева, гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук.

Этими жирными кислотами особенно богаты миндальное, фундуковое, арахисовое, соевое и молоко из кешью, добавила диетолог.

Также в растительных напитках содержатся фитостеролы, помогающие снизить "плохой" холестерин низкой плотности, высокий уровень которого является главным фактором риска инфаркта и инсульта, отметила эксперт.

Молоко из орехов и семян содержит антиоксиданты, снижающие риск рака, атеросклероза, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Плюс аминокислоты, способствующие снижению холестерина, добавила Евстигнеева.

"Однако надо помнить, что при обработке часть полезных веществ, содержащихся в семенах, орехах и злаках, теряется. Поэтому не стоит сравнивать состав питательных веществ в этих продуктах и в полученных из них напитках", – предупредила диетолог.

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"Главная же проблема растительных напитков заключается в низком содержании белка. В этом они сильно уступают животному молоку. Лишь соевое может похвастаться хорошим белковым составом – 8,71%", - Гузель Евстигнеева, гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук.

Кроме того, коровье молоко содержит крайне важные для нашего организма элементы – кальций и витамин Д, которые необходимы, прежде всего, для укрепления костной ткани. В растительном молоке кальций хоть и есть, но усваивается он плохо, подчеркнула эксперт.

"Поэтому я не рекомендую полностью замещать животные молочные продукты растительными. А тем, кто все же отказывается от обычного молока в пользу растительного, советую обязательно следить за уровнем необходимых элементов и восполнять их недостаток из других продуктов", – отметила Евстигнеева.

Также диетолог напомнила, что, выбирая растительное молоко, очень важно обращать внимание на его состав. Некоторые производители добавляют в свой продукт сахар, ароматизаторы, эмульгаторы, стабилизаторы, чтобы продлить срок их хранения и улучшить вкусовые показатели. Молоко с такими добавками лучше не брать, заключила специалист.

Ранее главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина рассказала, что кофе помогает в профилактике рака и Альцгеймера. Также, по мнению эксперта, некоторые работы показывают, что напиток уменьшает риск появления ряда злокачественных образований.