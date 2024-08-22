Диетолог объяснила, почему многих тянет на соленые снеки

Врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская рассказала, почему возникает желание поесть соленых снеков. По ее словам, при сильном или хроническом стрессе может тянуть на соленую пищу. Также это один из этапов диагностики возможных проблем с надпочечниками и почками. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Соль задерживает жидкость в организме, может повышать артериальное давление, особенно если имеется предрасположенность к гипертонической болезни, добавила диетолог. Кроме того, снеки могут приводить к отечности в межклеточном пространстве организма и способствовать набору веса. Избегать избыточного потребления соли необходимо пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно с гастритом повышенной кислотности.

Эксперт посоветовала заменить соленые снеки на вкусные овощи. Например, на морковку или кисло-сладкое яблоко. Сейчас также существует безопасный фастфуд. Это льняные или свекольные чипсы из натуральных ингредиентов – овощей, зерен, семян.