Диетолог объяснил, как не набрать лишний вес осенью

Многие люди с приходом осени отмечают повышение аппетита и потребность в более жирной и калорийной пище. Врач-диетолог Марина Макиша разъяснила «ФедералПресс», почему так происходит и как избежать набора лишнего веса.

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«Осенью начинает сокращаться световой день. Повышается склонность к депрессиям, к такому печальному настроению. Люди пытаются компенсировать это состояние, но именно с помощью еды. То есть нужно понимать, что речь идет как раз о повышении активности эмоционального аппетита», – отмечает эксперт.

Как отмечает Марина Макиша, людям можно дать рекомендации по рациону, посоветовать выбирать вместо жирных и наваристых супов что-то полегче, но это не будет работать, если человек не умеет переключаться.

По словам специалиста, в данной ситуации первым делом важно научиться на фоне снижения выработки гормонов радости и удовольствия компенсировать это и повышать себе настроение любыми способами, кроме еды. Это могут быть прогулки, чтение, различные практики, медитации – все, что поднимает настроение и не дает лишний раз подойти к холодильнику.

Ранее диетолог рассказала о том, что питание человека влияет на его когнитивные способности. По словам эксперта, есть диета, которая может защитить от деменции.