Огурцы: в чем их вред и польза

Стало известно, в каких количествах стоит употреблять в пищу популярный для многих огурец. По словам врача-гастроэнтеролога Екатерины Кашух, данный овощ может приносить как пользу, так и вред.

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«Огурцы состоят из воды на 95–97% и содержат ряд полезных веществ: витамины (C, K, B5) и минералы (калий, магний, марганец, медь). Эти вещества поддерживают иммунную систему, способствуют здоровью кожи, улучшают свертываемость крови, помогают регулировать уровень сахара в крови, укрепляют кости, способствуют здоровью сердца. Отдельно стоит упомянуть антиоксиданты - флавоноиды, танины и каротиноиды. Они защищают клетки от повреждений свободными радикалами, уменьшают воспаление, помогают органам и тканям дольше оставаться молодыми и здоровыми», - цитируют медика «Известия».

Как отметила Кашух, огурцы способны поддерживать водный баланс, что особенно важно в жаркую погоду. При этом присутствующая в них клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, предотвращая запоры.

«Огурцы могут способствовать снижению уровня кислотности желудка, что полезно при гастрите и рефлюксной болезни. Калий, содержащийся в огурцах, помогает регулировать артериальное давление, снижая нагрузку на сердечно-сосудистую систему», - добавила гастроэнтеролог.

Кроме того, данный овощ помогает снижать окислительный стресс - один из факторов развития хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических.

Однако людям с хроническим панкреатитом, заболеваниями почек и мочевыводящих путей огурцы стоит есть с осторожностью. Ибо они могут давать дополнительную нагрузку на органы пищеварительной и мочевыделительной системы.