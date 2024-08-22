Гречка содержит большое количество витаминов и полезных микроэлементов, улучшает работу кишечника и желчеобразование, однако не стоит злоупотреблять ей в вечернее время людям с заболеваниями ЖКТ, поскольку это может привести к спазмам и вздутию. Об этом сообщила врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева.

Эксперт уточнила, что в пользе продукта нет сомнений, особенно для детей и людей пожилого возраста, которым необходимо прочищать кишечник. Помимо этого, по словам Николаевой, кислоты, входящие в состав гречки, в сочетании с имеющимися в ней микроэлементами могут способствовать улучшению желчеобразования и выработке панкреатического сока поджелудочной железой.

При этом гречка может нести не только пользу, но и вред. С ней стоит быть осторожнее тем, кто имеет проблемы с пищеварением, хронические заболевания в обострении. У таких людей злоупотребление продуктом в вечернее время может привести к спазмам, повышенному газообразованию, вздутию, что не будет способствовать хорошему сну.

При этом нет строгих противопоказаний к употреблению гречки, но людям с некоторыми категориями заболеваний, такими как аллергия, проблемы с ЖКТ, стоит внимательнее относиться к продукту, передает РИА Новости.

Каши очень полезны для здоровья. Однако это калорийное блюдо, поэтому есть его стоит с осторожностью. Подробнее о влиянии каш на организм «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.