Гастроэнтеролог развеяла миф о пользе воды с лимоном для похудения

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух развеяла миф о пользе воды с лимоном по утрам. Якобы лимонная вода имеет некие чудодейственные свойства, но, по словам врача, это не так.

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Кашух подчеркнула, что вода с лимоном полезна для пищеварения, поскольку лимон стимулирует выработку желудочного сока. Лимон размягчает пищу, помогает ей проходить через ЖКТ.

В целом лимон полезен за счёт содержания витамина С, пектина, антиоксидантов, лимонной кислоты, калия. Но не способствует похудению и не сжигает жир.

«Лимоны содержат витамин С, калий, пектин, антиоксиданты и лимонную кислоту, которые полезны для здоровья. Вода в свою очередь необходима для поддержания водного баланса и нормального функционирования всех систем организма. Жидкость размягчает пищу и помогает ей легче проходить по ЖКТ. Лимон этому процессу не способствует, он может только сделать воду более приятной на вкус. Магической способностью сжигать жир такая вода тоже не обладает, только если человек заменяет ею калорийные напитки, например соки или газировку. В этом случае она действительно может способствовать снижению веса за счёт дефицита калорий в целом», — объяснила врач.

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