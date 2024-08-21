Как снизить риск рака на 40 процентов

Минимизировать риск рака на 40 процентов поможет здоровый образ жизни, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры урологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России Александр Королев. Этот и другие доступные способы профилактики онкологических заболеваний он назвал KP.RU.

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По словам Королева, возникновение любого хронического заболевания, в том числе и рака, происходит из-за нездорового образа жизни. В связи с этим он рекомендовал бросить курить, не злоупотреблять алкоголем, и много двигаться. Снизить риск развития многих онкологических болезней поможет и избавление от лишнего веса и умеренность в вопросах пребывания на солнце и загара, добавил он.

Также онколог посоветовал скорректировать питание. Он объяснил, что рост числа случаев рака толстой кишки напрямую связан с употреблением переработанного мяса (сосисок, колбас, копченостей, фастфуда). Количество этих продуктов лучше свести в рационе до минимума, заменив их на свежие фрукты и овощи.

«Конечно, даже если мы будем жить в стерильных условиях, пить кристально чистую воду, дышать свежайшим воздухом, это не даст гарантию того, что не заболеем», — предупредил Королев, однако, по его словам, ЗОЖ существенно снизит риски, особенно у молодых людей.

Еще одним способом борьбы с раком онколог назвал регулярную диспансеризацию, так как обследование поможет вовремя заболевание на ранней стадии и своевременно начать лечение.

Ранее ученые из клиники Кливленда выявили основные факторы риска развития колоректального рака у молодых людей. По результатам проведенного ими исследования была установлена связь между потреблением красного и обработанного мяса и повышенным риском этого заболевания.