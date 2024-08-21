Врач заявил о способности снижать риск рака печени у чеснока

Регулярное употребление чеснока заметено снижает риск развития рака печени. Об этом рассказал врач-реабилитолог Сергей Агапкин.

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По словам медика, клинические исследования показали, что насыщение рациона этим ароматным овощем на самом деле уменьшает вероятность возникновения и роста злокачественных опухолей в печени.

«Люди, употребляющие чеснок в пищу, реже страдают от этого заболевания, чем те, кто чеснок не употребляет», — сказал Агапкин в эфире телеканала «Россия 1».

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