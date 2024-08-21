Врач опроверг возможность замены мяса грибами

Грибы не смогут полностью заменить мясо, поэтому нужно сочетать их с другими продуктами, поделилась с РИАМО врач-эндокринолог Наталия Тананакина. По ее словам, при этом грибы действительно богаты белком.

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"Для полноценной замены мяса в рационе важно комбинировать грибы с другими высокобелковыми продуктами, чтобы гарантировать удовлетворение дневной потребности в белке", — отметила врач.

Она добавила, что в грибах, помимо белка, содержится девять необходимых аминокислот, которые организм не синтезирует сам и может получить их только из еды. При этом концентрация веществ зависит от вида грибов.

"Среди всех макронутриентов белок наиболее часто связывают с мясом, но грибы также содержат белок и могут частично восполнить его недостаток в рационе, особенно в вегетарианской или веганской диете", — подчеркнула Тананакина.

Специалист указала, что в таких грибах, как шампиньоны, особенно портобелло, содержится много белка, поэтому они могут стать альтернативой животному белку.

Ранее заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов рассказал, что больше всего витаминов — в белых грибах и вешенках. По его словам, грибы богаты витаминами D и B.