Жареные или соленые: какие грибы принесут больше пользы здоровью

Есть много способов приготовления грибов. Но при термической обработке они теряют часть полезных веществ. В каком виде стоит употреблять дары леса, «Клопс» узнал у врача-терапевта Алёны Береговой.

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Большинство грибов богаты витаминами и микроэлементами. Польза для здоровья во многом зависит от способа заготовки и приготовления.

Жареные

Жареные грибы — самые бесполезные с точки зрения содержания питательных веществ, подчеркнула доктор. При термической обработке в горячем масле ценные витамины разрушаются, и организм ничего не получает.

Солёные

Рассолы и маринады содержат много соли, которая задерживает в организме воду.

«От таких грибочков могут появиться отёки», — предупредила терапевт.

Продукт, приготовленный таким способом, не рекомендуется употреблять людям с повышенным давлением или с заболеванием почек.

Сушёные

Эти грибы отличаются высокой калорийностью. При сушке питательная ценность возрастает с 35 до 300 ккал на 100 грамм.

«Шляпки и ножки сохраняют ценные качества: около 80% белка и 20% всех полезных веществ, которые в них содержатся», — добавила Береговая.

Рекомендации

Чтобы грибы легко усваивались организмом, рекомендуется их измельчать в блендере. Для сухих подойдёт кофемолка. В таком виде из продукта можно приготовить крем-суп и различные соусы.