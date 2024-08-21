Врач поделился неожиданной пользой от яблок

По словам Королевой, яблоки богаты растворимой и нерастворимой клетчаткой, что способствует поддержанию иммунной системы и выведению свободных радикалов. Они содержат витамин С, витамины группы B, а также микроэлементы такие как калий, фосфор и алюминий. Антиоксиданты в яблоках, в свою очередь, помогают защищать организм и поддерживать молодость и красоту.

© runews24.ru

Диетолог также подчеркнула, что семена яблок полезны из-за содержания жирных масел и антиоксидантов. Рекомендуется съедать 3-5 семечек в сезон для поддержания пищеварительной системы.

Яблоки применяются в лечебных диетах для улучшения пищеварения и регуляции кишечного тракта. Королева отметила, что печеные яблоки без кожицы могут быть полезны при остром гастрите, так как они обворачивают и заживляют слизистую желудка.

Кроме того, яблоки поддерживают уровень железа в крови, что важно для красной крови, и способствуют восстановлению после болезней. Растительная клетчатка в яблоках помогает очищать зубы и стимулировать десны, что способствует профилактике заболеваний полости рта.

Диетолог также рекомендовала обращать внимание на условия выращивания яблок и при наличии сомнений лучше снимать кожицу и тщательно промывать плоды.

В завершение, Маргарита Королева подчеркнула в эфире «Радио 1», что яблоки являются нейтральным продуктом и не вызывают реакции у большинства людей, за исключением тех, у кого есть индивидуальная непереносимость.

Ранее эксперт назвала правильную позу для сна, не дающую нагрузку на сердце. Также эндокринолог Михалева указала на основные пищевые причины старения организма.

Данный материал носит ознакомительный характер. Перед применением рекомендаций обратитесь за консультацией к специалистам.