Диетолог назвал продукты, запускающие процессы старения

Механизмы, ускоряющие старение, можно разделить на несколько категорий. В первую очередь, это оксидативный стресс — когда происходит образование большого количества свободных активных радикалов, которые должны инактивироваться антиоксидантной системой организма. Но с возрастом антиоксидантная система ослабевает, и эти радикалы повреждают мембраны, ДНК и белки клеток. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

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Второй механизм — это хроническое вялотекущее воспаление, которое характерно для процесса старения. Оно тесно связано с развитием инсулинорезистентности, появляющейся с возрастом. Особенно сильно вялотекущее воспаление провоцирует ожирение и избыточная масса тела.

Третий механизм старения — образование продуктов конечной гликации в организме и их избыточное поступление в организм. Это процесс, когда остатки глюкозы присоединяются к белкам, повреждая их таким образом. Особенно это характерно для коллагена, который содержится в коже, суставах, костях и мышцах.

«Некоторые продукты могут спровоцировать ускорение этих трех механизмов старения. В основном это продукты, которые входят в западную диету. Она предполагает обилие жирного, жаренного, соленого и сладкого. Эта комбинация соли, сахара и жира как раз и приводит к запуску перечисленных механизмов старения», — рассказала специалист.

По ее словам, в первую очередь, опасность представляют обработанные продукты. Это красное мясо, особенно обработанное и переработанное. Также это мясо промышленной обработки: колбасы, сосиски, пельмени, карбонаты, окороки, которые производятся промышленным способом.

«Они богаты конечными продуктами гликации и запускают хронический процесс вялотекущего воспаления в организме, а также оксидативный стресс. Сюда также относятся фастфуд, джанкфуд (снеки, перекусы), сладкие напитки и сладкое в целом, промышленная выпечка. Все это запускает процессы старения в нашем организм», -— объяснила диетолог.

Опасными с этой точки зрения являются трансжиры и насыщенные жиры. Трансжиры — это жиры, которые в природе существуют только в небольших количествах, и у человеческого организма нет защиты от них.

«Большое количество трансжиров, опять же, содержится в фастфуде, в промышленном фритюре — куриные ножки и картошка, которые жарятся в промышленном фритюре. Кроме того, это любые сильно обжаренные продукты, такие как овощи, мясные продукты, а также практически вся промышленная выпечка, которая делается в основном на маргарине», — добавила специалист.

Насыщенные жиры, по ее словам, в большом количестве содержатся в пальмовом масле, поэтому важно смотреть на состав готовых продуктов. Пальмовое масло, а также кокосовое масло и молоко тоже не очень полезны в этом плане.