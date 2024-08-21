Диетолог назвал основные принципы здорового питания

Питание играет важную роль, если говорить о состоянии здоровья человека. Эталоном является так называемая средиземноморская диета (овощи, фрукты, крупы, рыба, морепродукты). Об этом рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян, сообщает радио Sputnik.

© Вести Подмосковья

По его словам, зачастую организм человека недополучает множество полезных веществ. При этом по калорийности рацион больше, чем требуется. Но по составу получить полезные вещества из традиционных продуктов невозможно, их там недостаточно.