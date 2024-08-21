Диетолог назвал основные принципы здорового питания

Названы основные принципы здорового питания
Питание играет важную роль, если говорить о состоянии здоровья человека. Эталоном является так называемая средиземноморская диета (овощи, фрукты, крупы, рыба, морепродукты). Об этом рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян, сообщает радио Sputnik.
По его словам, зачастую организм человека недополучает множество полезных веществ. При этом по калорийности рацион больше, чем требуется. Но по составу получить полезные вещества из традиционных продуктов невозможно, их там недостаточно.
«Полезные вещества надо добавлять в рацион в составе специализированных пищевых продуктов, которые обогащены нужными нам элементами. Это полиненасыщенные жирные кислоты, определенные виды масел. Необходима дополнительная витаминизация продуктов и обогащение их макро- и микронутриентами», – уточнил диетолог.