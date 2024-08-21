Доктор объяснил, как выбрать «правильную» овсянку и чем она полезна

Крупа, геркулес, гранола — овсянка как минимум трех видов найдется в любом супермаркете. Но не всякое блюдо из овса будет одинаково полезным для здоровья. Кэтрин Карнац, доктор медицинских наук, советует отдавать предпочтение овсяным хлопьям с минимальной обработкой — если сомневаетесь, ищите на упаковке упоминание о том, что в ваших руках — цельнозерновой продукт.

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«Зерна не должны быть лишены клетчатки и витаминов группы В, которые надолго обеспечивают организм энергией», — отметила эксперт в интервью изданию Parade.

А вот от сладких каш в пакетиках специалист призывает отказаться — в них чаще всего используют обработанные зерна, с минимумом клетчатки и полезных веществ. Зато в составе обычно значатся сахар, соль, ароматизаторы и другие добавки. По словам Карнац, ежедневное употребление «правильной» овсянки не только улучшает пищеварение, но и снижает уровень ЛПНП —– «плохого» холестерина.