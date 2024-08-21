Профессор дал советы, как замедлить старение организма

Активно работающие мышцы выделяют биологически активные вещества - миокины, которые замедляют старение. Об этом рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный специалист - гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

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"Регулярная поддержка энергетического баланса делает наш организм сильнее и позволяет легче справляться с любыми болезнями, стрессами и травмами. Мышцы - огромный эндокринный орган, выделяющий биологически активные вещества - миокины, которые, вмешиваясь в механизмы старения, способны его замедлить", - пояснила профессор Ткачева.

Доктор назвала четыре главных признака старения.

Один из главных - потеря мышечной массы

"По мере того как мы становимся старше, необходимо все более внимательно относиться к состоянию мышц - поддерживать мышечную массу и силу. Физические нагрузки способствуют сохранению и даже росту мышечной ткани. Однако это не значит, что обязательно ходить в спортзал или заниматься до изнеможения. Достаточно прогулок в активном темпе, зарядки по утрам, занятий йогой или танцами. Помните, что отсутствие мышечной активности у пожилого приводит к потере мышечной ткани в 10 раз быстрее, чем у молодого человека", - говорит Ольга Ткачева.

Что делать?

Чтобы сохранить мышечную массу, выбирайте физическую активность по душе и уделяйте ей время 2-3 раза в неделю, не забывая о ежедневных прогулках;

Физические нагрузки должны быть регулярными. Необходимо каждый день ходить в активном темпе по 30-40 минут. Есть данные, что такие тренировки со скоростью 5-5,5 километров в час снижают риск преждевременной смерти от любых причин на 20%;

Ориентируйтесь на свои ощущения и следите за пульсом. Помните: для людей старше 50 лет частота сердечных сокращений при выполнении физической нагрузки должна составлять 100-120 ударов в минуту.

Второй признак старения - снижение познавательной функции и ослабление памяти

"Физическая активность помогает сохранить остроту ума, так как стимулирует работу мозга и синтез белков-протекторов, отвечающих за сохранность памяти. Это самый доказанный способ профилактики болезни Альцгеймера. Также очень полезны упражнения на баланс и ритмические упражнения, так как это тренирует управляющую функцию мозга. Кроме того, миокины обладают противовоспалительным эффектом и положительно влияют на метаболизм", - подчеркивает Ткачева.

Что делать?

Наряду с сохранением физической формы важно постоянно нагружать мозг: осваивать новые виды деятельности и творчества, учить иностранные языки и т.д.

Третий признак старения - утомляемость

"При старении необходимо восстанавливать энергию, сберегать жизнестойкость", - поясняет Ольга Ткачева.

Что делать?

Физические нагрузки помогают нарастить мышцы, а чем больше у нас мышечных клеток, тем больше митохондрий - "энергетических станций" организма, обеспечивающих организм энергией.

Четвертый признак старения - сниженное настроение, депрессия

"Необходимо заботиться о позитивном настрое. Благодаря физическим нагрузкам снижается уровень гормона стресса, а серотонина и эндорфинов - повышается, приводя к улучшению настроения", - комментирует Ткачева.

Что делать?