Академик назвал главные группы продуктов для мужского здоровья

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый десятый мужчина имеет нарушение эректильной функции. Распространенность ее растет с возрастом. Но современные условия жизни приводят к тому, что проблема все чаще возникает и у мужчин "в самом расцвете сил". Врач-терапевт, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина предлагает начать с самого простого - добавить в рацион продукты, поддерживающие мужское здоровье и расстаться или хотя бы сократить количество вредных. Доктор Драпкина назвала самые важные группы продуктов и объяснила, почему они благотворно влияют на мужской организм.

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Эректильная функция - это сосудистая реакция, отражающая общее состояние сердечно-сосудистой системы. Ее нарушения могут за несколько лет предсказывать наступление инфаркта миокарда или инсульта, поскольку имеют схожие механизмы развития и факторы риска. Правильное питание является хоть не единственным, но очень важным компонентом профилактики и лечения эректильной дисфункции (ЭД).

Многочисленные исследования показывают, что мужчины, соблюдавшие средиземноморскую диету, имели лучшую эректильную функцию и более высокий уровень тестостерона - главного мужского полового гормона.

Средиземноморская диета - это рацион питания, который богат фруктами, овощами, орехами, бобовыми, морепродуктами, оливковым маслом. Красное мясо и насыщенные жиры в рационе сведены к минимуму.

Кроме того, изучались и отдельные продукты и их ингредиенты, поясняет доктор Драпкина в своем Telegram-канале.

Какие группы продуктов поддерживают здоровье сосудов и помогают сохранить мужскую силу?

1. Особое внимание ученых привлекли флавоноиды - растительные пигменты, придающие яркую окраску фруктам и овощам. Так, антоцианы дают красный, синий, фиолетовый цвет, а флавоны, флавонолы, ауроны, халконы - желтый и оранжевый.

Соответственно, нужно наполнять тарелку яркими овощами, плодами, ягодами.

Это: черника, ежевика, клубника, вишня, виноград, яблоки, груши, цитрусовые, темный шоколад.

"Флавоноиды участвуют во многих процессах в организме: оказывают антиоксидантное действие, снижают свертываемость крови, уменьшают ломкость капилляров, улучшают обменные процессы. Исследование, в котором участвовало более 50 тысяч мужчин, показало, что участники, которые в неделю потребляли не менее трех порций (около 300 граммов) богатых флавоноидами продуктов, в среднем на 10% реже страдали от ЭД", - отмечает доктор Драпкина.

2. Природные нитраты также важны для здоровья сосудов. Их много в зеленых листовых овощах и корнеплодах.

Это: шпинат, зелень горчицы, руккола, капуста кале, мангольд и салат-латук, свекла, редис, репа, сельдерей, лук и чеснок.

"Нитраты, получаемые из растительной пищи, расщепляются и превращаются в нитриты и оксид азота. Оксид азота способствует расширению сосудов и, следовательно, улучшению кровообращения. Также листовые овощи богаты фолиевой кислотой, дефицит которой связан с тяжестью ЭД", - говорит Оксана Драпкина.

3. Цинк - это минерал, необходимый для синтеза тестостерона, созревания сперматозоидов и поддержания здоровья предстательной железы.

Особенно много его в говядине, печени, морепродуктах, пшеничных зародышах, рисовых отрубях, овсяной муке, тыквенных семечках, моркови, горохе, луке, шпинате и орехах.

4. Каротиноид ликопин повышает эластичность сосудов и снижает риск образования тромбов, защищает предстательную железу от возрастных и патологических изменений, нейтрализует свободные радикалы и не позволяет им разрушать сперматозоиды.

В исследованиях обнаружено, что низкое потребление ликопина с пищей связано с повышенным риском эректильной дисфункции у мужчин.

Главные источники ликопина: помидоры (в том числе, после термической обработки - например, томатная паста), арбуз и гуава.

5. Расширению кровеносных сосудов также способствует аминокислота L-цитруллин.

"В организме она преобразуется в L-аргинин, необходимый для синтеза оксида азота, о котором мы говорили выше. Обнаружено, что у мужчин с тяжелой ЭД уровень L-цитруллина и L - аргинина в крови были значительно ниже, чем у мужчин с легкой ЭД", - объясняет эксперт.

Источники L-цитруллина: арбуз, дыня, тыква.

Источники L -аргинина: тыквенные семечки, орехи (кешью, миндаль, фисташки, кедровые и грецкие), бобовые, нежирное мясо и морепродукты.

А какая еда пагубно влияет на мужскую силу?

Та же самая, что и вредна для сердца, - это ультрапереработанные продукты (колбасы, консервы), продукты с добавленным сахаром, большим количеством насыщенных жиров, алкоголь.

"Они ускоряют развитие атеросклероза, вызывают развитие хронического воспаления, снижают уровень тестостерона в организме, что и ведет к эректильной дисфункции", - поясняет академик Драпкина.

Она также напоминает, что для лечения эректильной дисфункции необходимо отказаться от вредных привычек, повысить физическую активность, нормализовать массу тела и уменьшить количество стресса в быту.