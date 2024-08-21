Диетолог рассказал о пагубном воздействии кофе на человека

Чашка кофе может взбодрить только один раз, заявила NEWS.ru диетолог София Кованова. Потом следует подождать шесть часов, пока из организма выйдет кофеин, посоветовала она. Эксперт объяснила, что если выпить вторую чашку раньше, то человек получит не прилив сил, а суетливость. Причем иногда кофе вызывает сонливость, отметила диетолог.

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"Первый случай: при раздраженной нервной системе в целом кофе возбуждает вдвойне. Плюс на плюс сработает как минус — и хочется спать. В обратном случае работает по той же схеме. Употребление кофе сутками, особенно с молоком, может привести к набору веса", — пояснила Кованова.

По словам эксперта, кофе высвобождает сахар в печени, аланин, после чего не хочется есть примерно час. В это время поднимается уровень сахара в крови, уровень инсулина и все углеводы, которые идут вместе с кофе, превращаются в пустые калории, пояснила диетолог. Речь идет о молоке, сиропе или растительных вариантах молока.

Помимо этого, кофе выводит из организма воду, продолжила Кованова. Чем меньше воды, тем ниже давление и меньше бодрости, резюмировала она.

Люди начинают стареть быстрее в два основных возрастных периода — в 44 года и 60 лет, ранее выяснили ученые из Центра геномики и персонализированной медицины Стэнфордского университета. В исследовании приняли участие 108 человек разного возраста.