Биолог объяснил, от чего стоит отказаться для здоровья печени

Губительным для печени является злоупотребление алкоголем, фастфудом и малоподвижный образ жизни, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. По ее словам, этот орган также страдает из-за привычки не спать по ночам.

© unsplash

"На печень крайне негативно, губительно влияют бесконтрольное употребление БАДов и лекарств, псевдопродуктов, фастфуда, привычка не спать по ночам, малоподвижный образ жизни, а также злоупотребление алкогольными напитками. В сутки печень вырабатывает около литра желчи. Все обменные процессы в организме идут с участием желчи. Пейте достаточное количество чистой воды", — заявила Лялина.

Она напомнила, что печень — единственный орган, клетки которого могут самовосстанавливаться, а регенерация идет ночью с 23 до 3 часов. Лялина подчеркнула, что печень поглощает в 10 раз больше кислорода, чем мышцы, поэтому человеку необходимы прогулки на свежем воздухе.

"На печень негативно влияет отсутствие физической нагрузки и плохая осанка. Чтобы нормально работать, печень поглощает в 10 раз больше кислорода, чем мышцы, именно поэтому для здоровья печени человеку необходимы прогулки", — подытожила биолог.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова заявила, что урезание калорийности питания не мешает оставаться активным. По ее словам, врачи проверили это на мышах.