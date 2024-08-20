Тренер назвал самые распространенные ошибки при выполнении упражнений

Фитнес-тренер Алена Грибанова назвала самые распространенные ошибки при выполнении упражнений. Ее слова приводит Men Today.

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Главной ошибкой Грибанова назвала то, что при выполнении планки большинство людей сутулятся. Следующей ошибкой стало то, что при выполнении махов люди поднимают ногу вверх и прогибаются в пояснице, из-за чего поясница перегружается, а ягодичные мышцы не работают.

Следующей ошибкой стало то, что при выполнении отжиманий с упором на колени основной вес переносится на ноги, из-за чего теряется эффективность выполнения упражнения. Последней ошибкой стало выполнение боковых наклонов для формирования талии. По мнению Грибановой, в этом случае более эффективны скручивания.

Ранее фитнес-блогеры из «Школы Воркаута» назвали убивающую суставы ошибку в отжиманиях. Эксперты заявили, что ошибка заключается в ширине хвата и положении локтей. Именно от него нужно выстраивать технику по положению локтей и по движению вниз и наверх.