Омолаживает кожу: эксперт перечислил полезные свойства меда

Несмотря на то, что это высококалорийный продукт, он подходит в качестве замены сахара, утверждает врач общей практики Александр Иванов. Более того, употребление меда в разумных количествах приводит к снижению веса и помогает контролировать аппетит.

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Продукт богат фруктозой, мальтозой и сахарозой, а также содержит большое количество витаминов группы В и С и микроэлементов - кальция, железа, магния, фосфора, калия, натрия и цинка.

Мед рекомендуют принимать спортсменам до и после тренировки как источник энергии, он снижает риск возникновения инсультов и некоторых видов рака, снижает артериальное давление, уменьшает боль в горле, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.

Кроме того, уверяет эксперт, мед омолаживает кожу и делает ее эластичной благодаря очищающим и антибактериальным свойствам. Регулярные маски помогут напитать и смягчить кожу.

Полезен продукт пчеловодства и при простуде.

- Употребление меда является более успешным методом лечения ОРВИ верхних дыхательных путей, чем большинство других традиционных средств, - отметил доктор, - Исследования показали, что он оказался на 36 % эффективнее по показателям снижения частоты кашля и на 44 % лучше в уменьшении тяжести кашля, чем безрецептурные средства от простуды, а также мед уменьшал длительность болезни.

Однако злоупотреблять этим продуктом не стоит. Общая рекомендуемая доза не должна превышать 20-30 г.

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