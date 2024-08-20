Сколько абрикосов можно съедать в день без вреда для здоровья

Плоды поддерживают нормальную работу сердечно-сосудистой, мышечной и нервной систем.

© Чемпионат.com

«Летом мы усиленно запасаемся витаминами с помощью сезонных овощей, ягод и фруктов. Абрикосы — одни из самых популярных и любимых многими плодов, которые обладают не только приятным вкусом и запахом, но и ценными для здоровья нутрицевтическими свойствами», — Ксения Уваровская, семейный нутрициолог, эксперт (МИИН), лектор курса «Интегративный детский нутрициолог» от МИИН.

Польза абрикосов для организма

Состав абрикоса делает его ценной культурой и имеет большое значение для полноценного рациона.

Абрикос содержит органические (их ещё называют фруктовыми) кислоты – лимонную, винную, яблочную, которые известны своим положительным действием на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ):

Повышается выделение желудочного сока;

Улучшаются процесс пищеварения и моторика ЖКТ.

Кроме того, органические кислоты способствуют поддержанию кислотно-щелочного баланса, а также препятствуют образованию канцерогенных нитрозаминов, снижая риск развития онкологических заболеваний.

Абрикос богат калием:

100 г свежих плодов обеспечивают до 6% от суточной потребности;

100 г кураги обеспечивает до 25% от суточной потребности.

Калий необходим организму как минерал и электролит, поддерживающий нормальную работу сердечно-сосудистой, мышечной и нервной систем, а также водно-солевой баланс.

А вы знали?

Не каждый сушёный абрикос называется курагой; Курага – это высушенные половинки абрикосов без косточки; Урюк – высушенный цельный (обычно небольшого размера) плод с косточкой; Кайса – высушенный цельный плод без косточки.

Каротиноиды – ещё один важный компонент в составе абрикоса, среди которых самое высокое содержание бета-каротина – 100 г свежих плодов обеспечивают до 22% от суточной нормы. Они устраняют последствия окислительного стресса, а также участвуют в поддержании иммунной системы организма.

Абрикосы – важный источник сахаров и клетчатки. В них содержатся фруктоза, сахароза, глюкоза, мальтоза.

Исследования подтверждают пользу клетчатки для микробиома кишечника, функционирования ЖКТ, а также эффективность в комплексной терапии ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Абрикос – объект регулярных медицинских исследований, причём в экспериментах участвуют все части растения, а пользу можно получить из многих видов абрикосовых препаратов – масла, экстракта мякоти, косточки.

Бактерицидное действие

Употребление некоторых сортов абрикоса подавляет развитие Helicobacter pylori и снижает воспаление слизистой оболочки.

Обезболивающий эффект

Анальгезирующую и противовоспалительную активность имеет амигдалин – растительный глюкозид косточек абрикоса.

Кардиопротекторное действие

Результаты исследований показывают, что масло абрикосовых косточек может использоваться в комплексной терапии и профилактике инфарктов миокарда.

Профилактика нейродегенеративных заболеваний

Для болезни Альцгеймера характерно накопление белка амилоида, но его активность эффективно подавляют каротиноиды абрикоса, как показали испытания.

Рекомендуемое количество абрикосов в день

Помните о принципах сбалансированного питания, где важны не только умеренность, но и разнообразие пищи, в том числе в употреблении фруктов. Роспотребнадзор рекомендует употреблять не больше 300 г абрикосов в день.

Даже у такого полезного фрукта есть противопоказания:

Заболевания ЖКТ в стадии обострения;

Индивидуальная непереносимость;

Почечная недостаточность.

Кроме того, не рекомендуется есть абрикосы натощак из-за риска резкого повышения уровня сахара в крови и раздражения слизистых оболочек ЖКТ, так как в них содержатся органические кислоты.

Опасность употребления большого количества абрикосов

Ограничение для диабетиков

На 100 г свежего абрикоса приходится 9 г сахаров. И хотя гликемический индекс свежих плодов равен 34, а кураги – 30, диабетикам нужно употреблять фрукт осторожно, контролируя уровень сахара в крови.

Применение абрикосовых косточек

Содержащийся в них амигдалин обладает множеством полезных свойств, поэтому абрикосовые косточки имеют большой потенциал для создания на их основе лекарственных препаратов и БАД. Они могут применяться:

Для терапии сердечно-сосудистых, онкологических, а также кожных заболеваний, поскольку вещества проявляют антиоксидантные, антимикробные, противовоспалительные и ранозаживляющие свойства;

Для лечения атеросклероза, так как способствуют снижению уровня «плохого» холестерина.

Однако амигдалин под воздействием химических реакций в организме превращается в токсичное соединение – синильную кислоту. В небольших дозах организм способен справиться с ядом самостоятельно, но при регулярном употреблении возможна интоксикация. Детям же для отравления нужно совсем немного – 8-12 косточек абрикоса.

Обработка сухофруктов

Для улучшения внешнего вида магазинную курагу обрабатывают диоксидом серы (консервант Е220). Для здоровых людей эта добавка не представляет опасности, однако у астматиков диоксид серы даже в низких концентрациях способен вызвать аллергические реакции. Стоит воздержаться от употребления магазинной кураги и заготавливать сухофрукты из абрикосов самостоятельно.

Тщательно пережёвывайте сухофрукты

Зафиксированы случаи возникновения непроходимости кишечника при плохом пережёвывании кураги: плоды закупоривали просвет тонкого кишечника.

Включение абрикосов в ежедневный рацион — это простой и вкусный способ улучшить здоровье, но важно соблюдать меру и учитывать индивидуальные особенности организма.