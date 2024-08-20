Хирург рассказал, кому особенно полезно есть имбирь

Хирург раскрыл, кому особенно полезно есть имбирь
Имбирь содержит все необходимые водорастворимые витамины группы B, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения Иван Закурдаев. По его словам, данный продукт полезен людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
"Имбирь — целебный продукт, содержит все необходимые водорастворимые витамины группы В, ведь для стабильной работы клетки нужны ферменты, а для работы ферментов — коферменты, которыми и являются витамины группы В. К тому же [имбирь полезен] людям с недостаточной выработкой пищеварительных соков. Дыхательной, пищеварительной, урогенитальной системам нужны стимуляторы — биофлавоноиды, а также витамины группы В", — заявил Закурдаев.
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