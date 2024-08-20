Шиповник: чем он полезен для здоровья

Обычно из шиповника делают чай или мармелад. Это растение представляет собой кустарник, который по-другому называют дикой розой. Плоды даёт он в сентябре-октябре.

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В состав шиповника входят витамины В1, В2, С, К, натрий, калий, кальций, фосфор, магний. Вот чем это растение в сухом виде полезно для нашего здоровья.

Укрепляет иммунитет. Всё потому, что в шиповнике много витамина С.

Борется с кашлем и простудой. Это тоже обусловлено наличием витамина С в составе шиповника.

Помогает при артрите. Согласно научным исследованиям, добавки из шиповника уменьшают боль в суставах, скованность.

Поддерживает здоровье кожи. Масло шиповника делает кожу эластичнее, поддерживает выработку коллагена, разглаживает морщины.

Улучшает переваривание пищи. Кожура шиповника облегчает боли в желудке, проблемы с пищеварением.

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Приводит в норму кровяное давление. Благодаря этому шиповник поддерживает сердечное здоровье.

Предотвращает развитие воспалений. Это происходит при регулярном употреблении шиповника.

Поддерживает здоровье сердца. Чай из шиповника защищает от образования тромбов, развития болезней сердца.

Помогает в снижении веса. По данным исследований, экстракт шиповника предотвращает ожирение, уменьшает количество жира на животе.

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