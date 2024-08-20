Бобовые оказались полезны для сосудов

Известно, что бобовые снижают вероятность развития ишемической болезни сердца. Особенно полезны они также ещё и для тех, у кого повышен холестерин.

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Доктор Эмель Алпхан, заведующая кафедрой питания и диетологии факультета медицинских наук, профессор, назвала несколько полезных для здоровья свойств бобовых.

Защита сердца. В бобовых нет холестерина и насыщенных жиров, которые могут привести к атеросклерозу, ишемической болезни сердца. Также в этих продуктах много клетчатки, особенно растворимой. Она снижает уровень холестерина в крови.

Предотвращение развития рака. Результаты исследований показывают, что ингибиторы протеазы в составе бобовых обладают противораковым действием.

Регулирование уровня сахара в крови. Бобовые имеют низкий гликемический индекс и подходят для людей с диабетом.

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Предотвращение развития болезней кишечника. В бобовых много пищевых волокон, что улучшает работу кишечника.

Ощущение сытость. Бобовые содержат белок, поэтому хорошо насыщают.

Бобовые готовятся в два этапа. Первый из них — замачивание. Зелёную чечевицу необходимо замачивать на 1−2 часа, красной чечевице вообще этот процесс не требуется, сушёную фасоль и нут оставляют в воде на 8−10 часов. Лучше при этом брать мягкую воду.

Второй этап представляет собой варку. Причём воду после этого не нужно выливать.

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