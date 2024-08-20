Эндокринолог рассказал о вредных «полезных» продуктах

Врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина рассказала о «полезных» продуктах, которые на самом деле являются вредными.

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«Хотя соки и смузи из фруктов кажутся полезными и их нередко советуют употреблять тем, кто стремится похудеть, эти продукты часто содержат большое количество сахара (не только природного, но и добавленного) и лишены клетчатки», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, сушёные фрукты кажутся отличным перекусом, но в них тоже много сахара.

Как считает эксперт, нельзя назвать полезными и рисовые хлебцы.

«Замените их на цельнозерновые хлебцы или хлеб с отрубями, которые обеспечат организм полезными веществами и клетчаткой», — посоветовала Хайкина.

Она добавила, что здоровое питание — это не только исключение явно вредных продуктов, но и внимательно отношение к скрытым «вредностям».

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН назвала причины роста числа людей с ожирением. Она отметила, что это происходит в том числе из-за снижения физической активности.