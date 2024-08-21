В Роспотребнадзоре назвали полезные свойства кукурузы

В кукурузе содержатся полезные для организма витамины и минералы, рассказали «МК в Красноярске» специалисты регионального ведомства. По их словам, этот злак — один из древнейших на Земле, его начали выращивать около 9 тыс. лет назад.

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"В зернах кукурузы содержатся витамины А, С, РР, Е, D, K, а также группы В. Более того, в ней много полезных минеральных веществ и микроэлементов: кальций, фосфор, железо, магний, никель и медь", — поделились в Роспотребнадзоре.

Специалисты добавили, что кукуруза имеет способность поднимать настроение и бороться со стрессом благодаря содержанию триптофана и лизина. При этом в 100 г сырого початка этого злака — 2,5 г клетчатки. Кукуруза также обладает мочегонным эффектом и снимает отечность, что может быть полезным для беременных женщин и людей, страдающих от заболеваний суставов. Однако ее лучше не употреблять при обострении болезней желудочно-кишечного тракта, подытожили в Роспотребнадзоре.

Ранее врач-психотерапевт Олег Гладышев рассказал, что такие продукты, как шоколад и мясо, могут снять стресс. По его словам, также предотвратить стресс помогут каши, зелень и ягоды. Кроме того, от волнения и тревоги могут отвлечь орехи и семечки.