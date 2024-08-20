Диетолог предупредил о вреде редукционной диеты

По словам ассистента кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Максима Ефимова, соблюдение редукционной диеты, когда из рациона полностью исключается ряд продуктов, не дает долгосрочный результат и может навредить, нежели действительно помочь избавиться от лишних килограммов.

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Например, ягодно-овощная диета не может обеспечить организм необходимыми веществами, поэтому может возникнуть дефицит жизненно важных микроэлементов.

Так, железо лучше усваивается из органики животного происхождения, нежели из растительного, напомнил врач.

Поэтому желаемого результата такая диета не принесет, зато добавит проблем со здоровьем.

Более того, после возвращения к обычному рациону питания вес начнет расти быстрее, предупредил диетолог в разговоре с РИА Новости.

Ефимов подчеркнул, что для результативного снижения веса нужно выяснить причины появления лишних килограммов, а затем разработать комплексный план по избавлению от них.

Ранее эксперты заявили, что регулярное употребление моркови помогает избавиться от ряда недугов.

Также диетолог предупредила об опасности советских лечебных диет с нумерацией. Более того, по мнению специалиста, даже при таких серьезных болезнях, как воспаление кишечника, язва желудка и 12-ти перстной кишки, болезнь поджелудочной железы, придерживаться какой-то строгой диеты не нужно.

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