Невролог назвал повышающую тревожность диету

Употребление в пищу некоторых продуктов может повлиять на уровень тревожности, пришли к выводу специалисты Университета Колорадо в Боулдере. Их комментарий, а также комментарий невролога Кристофера Лоури приводит издание Metro.

Специалисты обнаружили, проведя испытания на крысах, что диета с высоким содержанием жиров разрушала полезные бактерии в кишечнике животных, а выработка в мозге химических веществ, вызывающих тревогу, на фоне этого росла. Кроме того, три гена, связанные с выработкой «гормона радости» серотонина, были более активны в группе с высоким содержанием жиров.

Лоури отметил, что связь диеты с высоким содержанием жиров с тревожностью сложно объяснить. Возможной причиной тревоги на фоне такой диеты он назвал то, что нездоровый микробиом нарушает слизистую оболочку кишечника. Это, по его словам, может позволить бактериям проникнуть в кровь и в конечном итоге попасть в мозг через блуждающий нерв. Он добавил, что не все жиры вредны: некоторые исследования показывают, что «хорошие» жиры могут нейтрализовать влияние вредных и снизить уровень тревожности. Лоури напомнил, что полезные жиры, содержащиеся в рыбе (форели, сардинах, сельди, лососе), оливковом масле, яйцах, орехах и семенах (миндале, бразильском орехе, кешью, грецком орехе, семенах чиа, кунжуте и тыквенных семечках), обладают противовоспалительным действием. Кроме того, они полезны для мозга.

Ранее психолог Сара Джеффрис предупредила, что низкокалорийное мороженое, диетические напитки и даже зубная паста могут вызвать резкие перепады настроения. Джеффрис сослалась на многочисленные последние исследования, показавшие, что причиной тревожности и беспричинно плохого настроения могут быть искусственные подсластители, которые добавляются в диетические продукты и напитки.