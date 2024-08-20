Врач перечислил продукты, которые снимают стресс

Психотерапевт, кандидат медицинских наук, врач ФИЦ питания и биотехнологии Олег Гладышев рассказал, какие продукты помогают бороться со стрессом.

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К таким продуктам относятся быстрые углеводы, которые сразу всасываются, например, шоколад. Лучше всего выбрать горький шоколад с содержанием какао 70 процентов.

К продуктам, которые помогают бороться со стрессом, относится мясо. Этот продукт медленно переваривается и выбрасывает энергию постепенно. Лучше есть мясо в первой половине дня.

— Каша тоже здорово помогает бороться с плохим настроением и депрессией. Крупы перевариваются медленно, надолго дают чувство сытости и обеспечивают энергией, — отметила она в комментарии aif.ru.

Кроме того, свежая зелень, шпинат, щавель, капуста, листовой салат, ягоды тоже помогут уберечься от депрессии. В таких продуктах много полифенолов — это антиоксиданты, которые в том числе защищают мозг от стресса.

Мед давно известен своими полезными свойствами для организма, он может обладать терапевтическим эффектом при депрессии и других психологических проблемах. Об этом в среду, 14 августа, сообщила врач-диетолог Марьяна Джутова.