Эндокринолог рассказал, чем полезны грибы

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, почему стоит включить в рацион грибы.

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"Среди разнообразных видов царства грибов наиболее полезными считаются белые, портобелло (вид шампиньонов), устричные (близкие родственники вешенок), шиитаке (японские лесные грибы), — рассказала она."

Такие грибы являются ценным источником белка, витаминов группы В, селена, калия, меди, цинка и других важных микроэлементов. В грибах мало калорий, но много витаминов и антиоксидантов. Так, включение в рацион грибов шиитаке позволяет укрепить иммунитет, способствует нормализации микрофлоры кишечника. А в составе грибов рейши есть полисахариды, которые помогают контролировать показатели артериального давления, передает РИАМО.

В свою очередь биолог Павел Глазков сообщил, что в грибах содержатся много полезных свойств, но нужно правильно готовить этот продукт. Он посоветовал замораживать и сушить грибы, передает издание argumenti.ru.

Под Нижним Тагилом обнаружили редкий и занесенный в Красную книгу РФ гриб — саркосому шаровидную. Ее также называют «ведьминым котлом» или «молодильными яблоками».