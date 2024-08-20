Пять ежедневных привычек, которые вредят вам исподтишка

Daily Mail: привычка дышать ртом провоцирует появление кариеса. Проблемы со здоровьем не обязательно возникают из-за внешних обстоятельств или сбоев в организме. Порой мы вредим себе сами. И речь даже не про курение, алкоголь или переедание, о вреде которых известно всем. Есть привычки, об опасностях которых мы даже не задумываемся. Между тем, они есть у многих. Проверьте себя.

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Какие привычки вредят здоровью

Кофе с утра. По утрам организм обычно обезвожен. Кофеин обладает мочегонным эффектом, а значит, вынуждает организм ещё больше терять воду, объяснил физиотерапевт Крис Беттчер. Он посоветовал, прежде чем пить кофе с утра, выпить примерно четыре стакана воды. Хлопья на завтрак. В этом традиционном завтраке много рафинированных углеводов и сахара. Такое комбо провоцирует резкие скачки уровня сахара в крови. Дыхание ртом. Если вы привыкли дышать ртом, готовьтесь потратиться на стоматолога. Дело в том, что такая привычка вызывает сухость во рту, а это повышает риск кариеса, предупредил эксперт в беседе с Daily Mail. Проверка телефона сразу после пробуждения. Вспомните, что вы делаете с утра, как только открываете глаза? Многие сразу же тянутся за телефоном, чтобы проверить уведомления. Такая привычка может провоцировать выброс гормона стресса кортизола, из-за этого настроение может испортиться на весь день. Просмотр сериалов перед сном. Пытаться уснуть за любимым сериалом — плохая идея. Синие экраны подавляют в мозге выработку гормона сна мелатонина и удерживают мозг в активном режиме. Это касается и смартфонов.

Чем может обернуться привычка не завтракать

Завтрак — это важный приём пищи, который придаёт заряд бодрости на весь день. Однако далеко не у всех по утрам бывает аппетит.

На самом деле отсутствие аппетита с утра может быть следствием нарушения рациона (например, увлечением сладостями или поздними ужинами).

Неделание завтракать может быть следствием стресса, недостаточной двигательной активности и даже недостатка свежего воздуха.

А иногда это симптом такого серьёзного заболевания, как гипотериоз.