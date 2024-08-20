Россиянам рассказали, на что влияет цвет яблок. Говорят, что, если съедать по яблоку в день, навсегда забудешь о врачах. Доля истины в этом есть: в этих фруктах много важных для здоровья витаминов. Но оказывается, в яблоках разного цвета набор полезных веществ будет свой. Рассказываем, что цвет яблока говорит о его пользе.

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Как цвет яблока влияет на его пользу

Красные яблоки подходят для сладкоежек, написало издание МК в Красноярске со ссылкой на экспертов Роспотребнадзора.

Они хороши при сердечно-сосудистых заболеваниях и помогают работе печени. Но диабетикам и тем, кто сидит на диете, лучше выбрать яблоки другого цвета.

Зелёные яблоки как раз подойдут тем, кто строго следит за питанием. В них больше кислот, чем сахаров. Кроме того, они богаты витамином С.

Жёлтые яблоки помогают снижать уровень холестерина, выводят токсины и борются с диареей. Они в меру кислые и сладкие. За счёт высокого содержания бета-каротина они будут полезны для зрения.

Можно ли умереть от яблочных косточек

Многие знают, что в яблочных косточках присутствует амигдалин. Это соединение, которое в организме превращается в мощный яд — синильную кислоту. Именно поэтому у косточек есть горьковатый привкус.

Стоит ли опасаться? Нет. Отравиться можно, только если съесть ну очень много яблочных косточек. Примерно 200 штук. И не просто съесть, а тщательно прожевать каждую из них, рассказали эксперты.