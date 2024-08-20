Больше пользы: почему нужно добавлять мед в йогурт

Хорошие новости для любителей мёда и йогурта – учёные из Иллинойсского университета доказали, что сочетание этих продуктов дарит дополнительные преимущества для здоровья.

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Нас интересовало кулинарное сочетание йогурта и мёда, которое распространено в средиземноморской диете, и то, как оно влияет на желудочно-кишечный микробиом.

Йогурты содержат пробиотические штаммы, такие как Bifidobacterium animalis. Потребление определённых пробиотиков может способствовать здоровью пищеварительной системы и регулярному опорожнению кишечника, а также оказывать положительное влияние на настроение и когнитивные способности.

Согласно новому исследованию, опубликованному в The Journal of Nutrition, мёд повышает выживаемость пробиотических бактерий в йогурте во время пищеварения, поддерживая здоровье кишечника. Причём такое сочетание не влияет на частоту стула или настроение человека.