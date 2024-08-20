Вода с корицей помогла снизить вес

Вода действительно эффективна при похудении. Но для этого в неё нужно добавить одну пряность.

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Научные исследования показывают, что корица приводит к выработке тепла организмом. Это позволяет сжигать больше калорий.

Также известно, что корица подавляет аппетит. Вода же с этой специей улучшает переваривание углеводов и жиров, не даёт жировым отложениям накапливаться в организме.

Для приготовления напитка с корицей вам нужно налить в кастрюлю 1 л воды, добавить туда шесть палочек корицы и дать смеси настояться. Напиток будет готов, когда специя отдаст свои вкус и аромат. Рекомендуется употреблять его трижды в день.

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Если вы станете пить воду с корицей до еды, то это избавит от тошноты, изжоги, вздутия живота. Также корица уничтожает вредные бактерии в кишечнике.

Для похудения лучше всего употреблять воду с корицей перед завтраком. Кроме того, её можно пить в течение дня: в обед или рано вечером.

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