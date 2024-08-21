Врач: грибы нельзя назвать полноценной заменой мяса

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина заявила, что грибы нельзя назвать полноценной заменой мяса.

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«Среди всех макронутриентов белок наиболее часто связывают с мясом, но грибы также содержат белок и могут частично восполнить его недостаток в рационе, особенно в вегетарианской или веганской диете», — сказала она в беседе с РИАМО.

По её словам, лучше комбинировать грибы с другими продуктами, содержащими белок.

Ранее исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей отметила, что грибы особенно полезны в высушенном виде.