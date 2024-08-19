Какие продукты объединяют долгожителей по всему миру

То, какой у человека ежедневный рацион, влияет в том числе и на продолжительность жизни. Долгожителей по всему миру объединяет питание преимущественно растительной пищей, состоящей из фруктов, овощей и орехов. Об этом сообщает издание CBNC.

115-летняя американка Элизабет Френсис заявила, что есть абсолютно все, не ограничивая себя. Однако она всегда выращивала на заднем дворе овощи, которые впоследствии употребляла в пищу. Также долгожительница никогда не курила и не употребляла алкоголь.

102-летняя Дебора Сзекели всю жизнь придерживается преимущественно растительной диеты. По ее словам, она никогда не ела мясо. Ее рацион во многом похож на средиземноморскую диету. В него входят йогурты, фрукты, овощи, цельнозерновой хлеб и рыба.

106-летняя Ширли Ходс ограничивает потребление животных жиров. В том числе она пьет обезжиренное молоко. Также, по ее словам, она не любит добавлять в еду лишний сахар.

Еще одна долгожительница, Дейзи Макфадден, отметила, что никогда не пила сладкие газированные напитки. В ее обычный рацион входят овсянка, клюквенный сок и банан на завтрак, салат из свеклы, огурцов, помидоров и курицы или рыбы на обед, нежирное мясо и овощи на пару на ужин, а также свежие фрукты на десерт, говорится в материале.

Ученые рассказали, какие продукты в рационе помогут укрепить сосуды и увеличить продолжительность жизни. В первую очередь укреплению сосудов и улучшению здоровья сердца способствуют ряд витаминов и клетчатка. Эти вещества в обильном количестве содержатся в сезонных овощах.