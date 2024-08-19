Гинеколог предупредил, когда необходимо отказаться от тампонов

Большой процент женщин делает выбор в пользу тампонов, предпочитая их классическим прокладкам или менструальным чашам. Может показаться, что этот способ намного удобнее, ведь тампон защищает изнутри, не создавая проблем снаружи. Однако специалисты предупреждают — тампон может быть опасен для здоровья, а в некоторых случаях от него вообще стоит отказаться. Гинеколог Светлана Гершина рассказала нам, когда любимые средства гигиены не принесут пользы.

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Почему тампоны подходят не всем

Несмотря на постоянно обновляемый состав, тампон любого бренда может вызвать аллергию, что довольно опасно, учитывая, что вы не сразу поймете, в чем дело. Помимо раздражения, вы можете столкнуться с сильной реакцией организма в виде температуры под 39, тошнотой, вялостью и легко спутать эти симптомы с ОРВИ, хотя на самом деле нужно просто отказаться от неудачного средства гигиены. В запущенном случае, использование неподходящего тампона может привести к синдрому токсического шока. Светлана:

«Шоковое состояние может развиться и через 10 дней активного использования тампонов, так что проблему можно очень легко пропустить».

Из чего делают тампоны

В большинстве случаев тампоны изготавливают из вискозы и хлопка, тем не менее полный состав узнать практически невозможно, если вплотную этим не заняться. Часто тампоны содержат красители и ароматизаторы, на которые нередко и возникает отрицательная реакция организма.

Когда от тампонов лучше отказаться

Операции

Любые оперативные манипуляции на органах малого таза или непосредственно на наружных половых органах исключают использование тампонов. Несколько месяцев после операции необходимо использовать прокладки, об этом вас также предупредит хирург после выписки. Дело в том, что любая инфекция, попадающая на поврежденные органы, способна привести к серьезным осложнениям, так как организм занят восстановлением после операции и иммунитет, естественно, снижен.

Воспаления

Если вы проходите лечение от заболеваний мочеполовой системы или же знаете, что какой-то из органов воспален, от тампона на это время тоже лучше отказаться. Вы легко можете инфицировать орган дополнительно. Понять, что пора перейти на прокладки, легко — любые необычные выделения, жжение, боли внизу живота должны насторожить вас и заставить сменить средство гигиены. Вернуться к тампонам можно после полного восстановления.

В ночное время

Многие девушки использую тампоны в ночное время, однако специалисты предупреждают — это очень опасно. Светлана:

«Если вы не уверены, что смените темпон через 4 часа, лучше оставить на ночь прокладку».

Как мы уже говорили, задержка тампона в организме может привести к развитию синдрома токсического шока, кроме того, тампон неэффективен больше 8 часов подряд.