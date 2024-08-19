Названа польза зеленого чая для сердца

Зелёный чай во время завтрака оказался полезен для сердца
По данным доклада Global Burden of Disease («Глобальное бремя болезней») из журнала Lancet, из-за гипертонии происходит 20% смертей во всём мире. Исследования показывают, что некоторые напитки помогают бороться с этой болезнью.
Учёные обнаружили, что регулярное употребление зелёного чая снижает риск возникновения гипертонии на 65%.
Известно, что зелёный чай и улун — отличные источники полифенолов. Эти антиоксиданты борются с повышенным кровяным давлением.
Результаты одного проведённого исследования с участием 1507 китайских мужчин и женщин из Тайваня показали, что всего полчашки чая в сутки положительно влияют на давление.
Полезные свойства зелёного чая связаны в том числе с катехинами. Это антиоксиданты, которые расслабляют кровеносные сосуды. Это способствуют понижению кровяного давления.
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