Правда ли, что козий сыр полезнее коровьего

Сыр из козьего молока обладает отличиями по сравнению с коровьим. Козье молоко содержит больше минеральных веществ и витаминов, которые переходят в сыр. Доктор технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Щетинина подчеркнула, что жировые шарики в козьем молоке в девять раз меньше, чем в коровьем, что делает его более легким для усвоения организмом.

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Козье молоко также считается гипоаллергенным, благодаря особенностям белков, что делает его хорошей альтернативой для людей с непереносимостью коровьего молока. Однако высокая стоимость сыра из козьего молока объясняется тем, что этот продукт еще не стал массовым на российском рынке, а сырье для его производства ограничено.

Для тех, кто хочет разнообразить свой рацион, но предпочитает более доступные цены, существует альтернатива — сыры из смеси коровьего и козьего молока. Такие сыры, содержащие от 10% до 50% козьего молока, могут предложить пикантный вкус и дополнительные витамины и минералы, не вызывая при этом аллергических реакций, резюмировала Елена Щетинина aif.ru.

Ранее стало известно, что недостаток магния и железа назвали одной из причин тяги к сладкому. Кроме того, диетолог предупредила об опасности советских лечебных диет.