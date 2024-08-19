Стало известно, какая каша снижает давление

Медики назвали две причины включить овсянку в утренний прием пищи. Первый момент связан с присутствующими в продукте бета-глюканами. Это водорастворимая клетчатка, помогающая нормализовать работу кишечника.

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Второе преимущество овсяной каши - в антиоксидантах, способных регулировать артериальное давление. А потому продукт рекомендуется есть при гипертонии.

При этом медики посоветовали отдавать предпочтение хлопьям, которые варятся не слишком долго (достаточно 10 минут), но и не завариваются кипятком (быстрые каши - не лучший вариант завтрака), пишет РГ.

Кстати, есть мнение, что овсянка может плохо повлиять на состояние костей и суставов, потому что вымывает кальций из организма.

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