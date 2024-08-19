Однообразный рацион из одних и тех же продуктов приводит к дефициту витаминов в организме, а также снижает иммунитет. Такое пищевое поведение накапливает в организме определенные элементы, к примеру, избыток красного мяса приводит к накоплению белков, что чревато нарушением процесса естественной детоксикации, объяснила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

«Наш микробиом — это огромный, многомиллиардный отряд, и у каждого его представителя, безусловно, есть свои хотелки. Все их надо удовлетворить, чтобы иметь высокий иммунитет, эффективную работу мозга и всех систем организма», — объяснила она Общественной Службе Новостей.

В рационе должны быть продукты из разных групп – зерновых, кисломолочных, мясных, овощных, фруктовых и так далее. Все это должно быть распределено в течение дня.

Потреблять одну группу продуктов можно лишь при соблюдении кратковременных диетических программ, отметила Королева. В нормальном режиме такое питание приводит к дефициту необходимых витаминов и микроэлементов, что в перспективе грозит развитием серьезных заболеваний, объяснила врач.

«Только в разнообразии мы можем получить все необходимые компоненты, которые востребованы в нашем организме. Если мы будем отдавать предпочтение только небольшой группе продуктов, однозначно, как следствие, в организме будут возникать дефициты по разным позициям», — заключила Королева.

Напомним, также врачи подчеркивают, что взрослому человеку нужно съедать хотя бы 200 г овощей. В противном случае снизится иммунитет, заживление порезов, царапин, прыщей и ссадин будет длиться дольше, а процесс переваривания пищи усложнится, потому что организм не будет получать клетчатку.

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