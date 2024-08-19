Эксперт указал на два вида грибов с наибольшим количеством витаминов

Куликов отметил, что грибы являются источником витамина D, важного для обмена кальция и фосфора в организме и поддержания иммунитета. Особенно это актуально для жителей регионов с низкой солнечной активностью, таких как Москва, где грибы могут заменить покупные витаминные комплексы.

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Грибы также содержат витамины группы В: В2 (рибофлавин), который участвует в регуляции нервной и репродуктивной систем, и В3 (ниацин), положительно влияющий на сердечно-сосудистую систему. Ниацин помогает расширять сосуды и снижать уровень «плохого» холестерина. Богаты этими витаминами, в частности, белые грибы и вешенки.

Кроме того, грибы содержат пребиотики, поддерживающие здоровье кишечника, а также микроэлементы, такие как калий, медь и селен. Эти элементы играют важную роль в поддержании работы сердца, синтезе коллагена и иммунной функции. Селен, как мощный антиоксидант, помогает замедлить процессы старения и способствует восстановлению клеток. Грибы также являются источником белка, однако его усвояемость составляет от 20 до 40%, подытожил ученый в интервью Газете.Ru.

Ранее в США 12-летняя девочка умерла после принятия смузи. Также врач Дельманова рассказала, почему нельзя покупать грибы возле автодороги.