Упражнение ножницы для пресса: техника выполнения

В этом элементе будут работать мускулы не только живота, но и бёдер.

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Ножницами можно не только резать бумагу, но и качать мышцы ног и пресс! Не спешите искать дома канцелярию. Конечно, мы говорим об упражнении для мышц живота. О его технике выполнения и особенностях мы пообщались с фитнес-тренером.

«Ножницы» можно комбинировать с различными упражнениями на пресс для более эффективного тренировочного комплекса».

Польза и противопоказания

В данном упражнении основная часть нагрузки ложится на прямую и косые мышцы живота. Они работают при статическом удержании положения ног. Однако благодаря динамическому движению включаются бёдра и ягодицы, также в динамическом режиме работает и нижняя часть пресса. Регулярное выполнение упражнения позволит сделать живот более подтянутым и укрепить мышцы тазового дна.

Перейдём к факторам, которые могут помешать внедрению упражнения в тренировочный план. К ним относятся: беременность, диастаз, послеродовой и период восстановления после операционного вмешательства, травмы спины и межпозвонковые грыжи. Если при выполнении упражнения вы чувствуете дискомфорт или испытываете болевые ощущения, обратитесь к врачу за консультацией.

Как выполнять?

Это упражнение легко интегрируется в тренировку на пресс. Выполняйте необходимое количество повторений или делайте упражнение по времени. Можно начать с 15-20 секунд по три-четыре подхода, а потом увеличивать время. «Ножницы» можно усложнить, добавив специальные утяжелители для голеней, или же вы можете выполнять его в медленном темпе.

Классические ножницы

Техника выполнения

Лягте на пол, для безопасности постелите коврик для йоги. Плотно прижмитесь спиной к поверхности.

Руки расположите вдоль корпуса. Пресс напрягите. Поясницу от пола не отрывайте на протяжении всего упражнения.

Поднимите ноги от пола примерно на 20-25 см.

Поднимите правую ногу под углом в 45 градусов от пола, левую ногу в это время опустите, не доводя до пола на 5-10 см. Меняйте поочерёдно ноги.

Параллельные ножницы

Техника выполнения

Лягте на пол, для безопасности постелите коврик для йоги. Плотно прижмитесь спиной к поверхности.

Руки расположите вдоль корпуса. Пресс напрягите. Поясницу от пола не отрывайте на протяжении всего упражнения.

Поднимите ноги от пола примерно на 20-25 см.

Немного приподнимите правую ногу над левой. Теперь направьте правую ногу влево, а левую – вправо.

Так, чередуя верхнюю ногу, продолжайте движение крест-накрест.

Ошибки при выполнении

Кажется, что в этом упражнении нет ничего сложного, но и в нём можно допустить неточности, которые приведут к отсутствию результата или даже к травмам.

Часто допускаемые ошибки при выполнении упражнения:

Движение корпусом и руками на протяжении всего выполнения упражнения. Это может привести к смещению нагрузки, что рискует оказать негативное воздействие на позвоночник.

Слишком быстрое выполнение. Вы должны чувствовать работу мышц, а не двигаться при помощи махов.

Выполнение недостаточного количества повторений. Как и во многих других упражнениях, один подход не сможет дать необходимый результат.

Слишком высокий подъём ног. Такая широкая амплитуда не нужна.

«Ножницы» подходят как для тренировок в зале, так и для дома. Выбирайте удобное место и приступайте к занятиям.