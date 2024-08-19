Фитнес-тренер рассказал о пользе зумбы

Занятия зумбой помогут сбросить лишний вес, а также набрать килограммы, потому что во время такой танцевальной тренировки у человека задействуется все группы мышц одновременно. Об этом рассказал фитнес-инструктор, диетолог и нутрициолог Сергей Серегин, передает Pravda.Ru.

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«Результат зависит индивидуально от целей каждого спортсмена. Если человек хочет похудеть, то зумбу стоит совмещать с силовыми тренировками, правильно питаться и придерживаться режима. Тогда результат не заставит ждать, лишние килограммы уйдут в течение двух-трех месяцев», — уточнил фитнес-эксперт.

По его словам, данный вид фитнеса относится к спортивной линейке групповых занятий. Он помогает сохранить мотивацию для занятий спортом, потому что они проходят в группе и позволяют смотреть на результаты друг друга, заключил Серегин.

Фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский до этого говорил, что джампинг-фитнес — занятия с тренером на мини-батутах под музыку — является эффективным с точки зрения сжигания калорий из-за высокой интенсивности прыжков.

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