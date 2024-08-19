Учёные выяснили, как употребление алкоголя влияет на продолжительность жизни
Проведено большое когортное исследование по влиянию употребления алкоголя на продолжительность жизни людей старше 60 лет. Исследование охватило более 135 тысяч участников, наблюдение продолжалось на протяжении 12 лет.
Авторы работы на основании предварительных данных разделили участников на группы. В зависимости от среднего потребления алкоголя в граммах в день, модели употребления алкоголя участниками были классифицированы как эпизодические (≤2,86 г/день), с низким риском (мужчины: >2,86–20,00 г/день; женщины: >2,86–10,00 г/день), умеренным риском (мужчины: >20,00–40,00 г/день; женщины: >10,00–20,00 г/день) и высоким риском (мужчины: >40,00 г/день; женщины: >20,00 г/день). Для расчёта содержание алкоголя оценивалось путём умножения выпитого объёма (в миллилитрах) на процент алкоголя (4,5% для пива и сидра, 11,5% для белого и игристого вина, 13% для красного вина, 20% для крепленого вина и 40% для крепких спиртных напитков) и на удельный вес этанола (0,789 г/мл).
За медианное наблюдение в 12 лет и 4 месяца было зарегистрировано 15 833 случая смерти, включая 7871 смерть от рака и 3215 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. По сравнению с эпизодическим употреблением алкоголя, употребление алкоголя с низким риском было связано с более высокой смертностью от рака, употребление алкоголя со средним риском было связано с более высокой смертностью от всех причин и рака, а употребление алкоголя с высоким риском было связано с более высокой смертностью от всех причин, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Так, у участников из последней группы, по сравнению с первой, риск ранней смерти увеличился на 33%, риск смерти от рака – на 39% и риск смерти от проблем с сердцем и кровеносными сосудами – на 21%.
При этом, предпочтение вина (>80% алкоголя из вина) и употребление алкоголя во время еды показали незначительные защитные ассоциации со смертностью (особенно от рака) и заключались в ослаблении избыточной смертности, связанной с употреблением алкоголя с высоким, средним и даже низким риском.
«Снижение избыточной смертности, связанной с алкоголем, среди лиц, которые предпочитали пить вино и только во время еды, требует дальнейшего изучения для выяснения факторов, которые могут это объяснить», – уточняют авторы.