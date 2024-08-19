Почему на завтрак нужно есть овсянку

Медики назвали две причины включить овсянку в утренний прием пищи. Первый момент связан с присутствующими в продукте бета-глюканами. Это водорастворимая клетчатка, помогающая нормализовать работу кишечника, передает здоровое-питание.рф.

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Врачи отметили, что употребление овсянки - хороший вариант завтрака, если кишечник не работает как следует. Продукт действует как "мягкое слабительное", уточнили медики.

Второе преимущество овсяной каши - в антиоксидантах, способных регулировать артериальное давление. А потому продукт рекомендуется есть при гипертонии.

При этом медики посоветовали отдавать предпочтение хлопьям, которые варятся не слишком долго (достаточно 10 минут), но и не завариваются кипятком (быстрые каши - не лучший вариант завтрака).

Кстати, есть мнение, что овсянка может плохо повлиять на состояние костей и суставов, потому что вымывает кальций из организма.

Как отметила врач-диетолог Юлия Чехонина, фитиновая кислота в овсяной крупе может ухудшать усвоение некоторых веществ (в том числе, кальция, фосфора). Однако надо понимать, что снижение степени усвоения - это не потеря собственного кальция из костной ткани.