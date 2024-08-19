Почему на завтрак нужно есть овсянку

Врачи выяснили, какая каша утром меняет работу кишечника и снижает давление
Медики назвали две причины включить овсянку в утренний прием пищи. Первый момент связан с присутствующими в продукте бета-глюканами. Это водорастворимая клетчатка, помогающая нормализовать работу кишечника, передает здоровое-питание.рф.
Врачи отметили, что употребление овсянки - хороший вариант завтрака, если кишечник не работает как следует. Продукт действует как "мягкое слабительное", уточнили медики.
Второе преимущество овсяной каши - в антиоксидантах, способных регулировать артериальное давление. А потому продукт рекомендуется есть при гипертонии.
При этом медики посоветовали отдавать предпочтение хлопьям, которые варятся не слишком долго (достаточно 10 минут), но и не завариваются кипятком (быстрые каши - не лучший вариант завтрака).
Кстати, есть мнение, что овсянка может плохо повлиять на состояние костей и суставов, потому что вымывает кальций из организма.
Как отметила врач-диетолог Юлия Чехонина, фитиновая кислота в овсяной крупе может ухудшать усвоение некоторых веществ (в том числе, кальция, фосфора). Однако надо понимать, что снижение степени усвоения - это не потеря собственного кальция из костной ткани.
"Овсяная крупа не навредит костям", - заключили специалисты.