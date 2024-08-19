В каких продуктах скрыт сахар и насыщенные жиры

В ходе нового исследования специалисты составили список продуктов и напитков, которые чаще всего употребляют американцы. Он помог выяснить, почему многие из них неосознанно получают много сахара и насыщенных жиров ежедневно.

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В сыре содержится много насыщенных жиров, а в безалкогольных газированных напитках — добавленного сахара. К таким же вредных продуктам ещё относятся курица и кетчуп. При их чрезмерном употреблении повышается риск возникновения болезней сердца, диабета, рака.

Результаты нового исследования опубликованы в журнале Nutrients. В рамках этой работы эксперты проанализировали данные 36 378 взрослых американцев в возрасте от 19 лет и старше. Все эти люди в период с 2005 по 2018 год участвовали в «Национальном обследовании здоровья и питания».

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В целом к основным источникам насыщенных жиров относились сыр, пицца, мороженое и яйца. Что касается главных источников добавленного сахара, то это были безалкогольные напитки, чай, фруктовые напитки, торты, пироги.

Согласно списку продуктов питания USDA «Что мы едим в Америке», потреблению насыщенных жиров способствовали мясное ассорти, заменители сливок, жареный картофель, цельное молоко, потреблению добавленного сахара — приправы на основе томатов, злаковые батончики, энергетические напитки, дрожжевой хлеб.

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