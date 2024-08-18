Много белка и клетчатки: диетолог рассказала о пользе мороженого

Много белка и клетчатки: диетолог Соломатина рассказала о пользе мороженого
Мороженое — любимый десерт взрослых и детей в летний сезон. В магазинах есть огромный выбор — от эскимо до сорбетов, однако приготовить мороженое можно и самостоятельно. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, какими полезными свойствами обладает мороженое и как приготовить его дома.
Польза
По словам диетолога Елены Соломатиной, холодный десерт содержит большое количество полезных компонентов.
— Обычное мороженое из сливок считается хорошим источником белка и жиров, которые играют важную роль в построении мышц и укреплении иммунитета. А фруктовые и ягодные сорбеты богаты витаминами и высоким уровнем клетчатки, что благоприятно влияет на работу ЖКТ, — пояснила диетолог.
Вред
Несмотря на полезные свойства, лакомство нельзя есть слишком часто из-за высокого содержания сахара, рассказала эксперт.
— Чрезмерное увлечение холодным десертом может увеличить вероятность возникновения инсулинорезистентности, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Сахар, который содержится в продукте в высоких дозах, поднимает уровень глюкозы в крови, повреждает эндотелии сосудов. Вырабатывается много инсулина. Также мороженое, как и любой другой холодный продукт, может нарушить работу ЖКТ, — сказала Соломатина.
Однако если человек здоров и активно расходует калории, то одно мороженое в день не будет вредным, заверила специалист.
Как приготовить дома
Любители мороженого могут сделать его самостоятельно, рассказала Соломатина.
— Для того чтобы сделать сорбет, нужно измельчить в блендере любимые замороженные ягоды. Для сливочного мороженого понадобятся сливки, подсластитель и шоколад. Сливки нужно взбить и добавить подсластитель, затем отправить смесь в формах в морозильную камеру до полного застывания. После этого окунуть в шоколад и посыпать орехами. Тем, кто на диете, сливки можно заменить на йогурт, — сообщила диетолог. Еще один вариант полезного мороженого по внешнему виду напоминает обычное эскимо, сказала Соломатина. — Для него понадобятся банан, шоколад и орехи. Банан нужно разрезать пополам и вставить в половинку деревянную палочку, затем обмакнуть в растопленный шоколад и посыпать дроблеными орехами. Вкусно и полезно, — заключила врач.