Много белка и клетчатки: диетолог рассказала о пользе мороженого

Мороженое — любимый десерт взрослых и детей в летний сезон. В магазинах есть огромный выбор — от эскимо до сорбетов, однако приготовить мороженое можно и самостоятельно. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, какими полезными свойствами обладает мороженое и как приготовить его дома.

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Польза

По словам диетолога Елены Соломатиной, холодный десерт содержит большое количество полезных компонентов.

— Обычное мороженое из сливок считается хорошим источником белка и жиров, которые играют важную роль в построении мышц и укреплении иммунитета. А фруктовые и ягодные сорбеты богаты витаминами и высоким уровнем клетчатки, что благоприятно влияет на работу ЖКТ, — пояснила диетолог.

Вред

Несмотря на полезные свойства, лакомство нельзя есть слишком часто из-за высокого содержания сахара, рассказала эксперт.

— Чрезмерное увлечение холодным десертом может увеличить вероятность возникновения инсулинорезистентности, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Сахар, который содержится в продукте в высоких дозах, поднимает уровень глюкозы в крови, повреждает эндотелии сосудов. Вырабатывается много инсулина. Также мороженое, как и любой другой холодный продукт, может нарушить работу ЖКТ, — сказала Соломатина.

Однако если человек здоров и активно расходует калории, то одно мороженое в день не будет вредным, заверила специалист.

Как приготовить дома

Любители мороженого могут сделать его самостоятельно, рассказала Соломатина.