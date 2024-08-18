Какие целебные травы можно собрать в августе и как их правильно заготовить

Август — сезон заготовок на зиму. Время собирать и сушить целебные травы. Какие из растений самые полезные для организма, где их найти, как и когда собирать, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

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Природа нашей страны не только дарит эстетическое наслаждение практически от всего, куда падает взгляд, но и ощутимо помогает в вопросах здорового образа жизни. Так, казалось бы, простые травы, а сколько в них пользы! Конечно, не в каждой. Поэтому корреспондент «ВМ» поинтересовалась у экспертов, на что следует обратить внимание при сборе трав.

Биолог Александр Аверин сразу отметил, что вкусовые качества трав зависят от того, каким было лето. Засушливый июль мог оказать на них негативное воздействие. Правда, дождливое начало августа еще может спасти ситуацию.

— После хороших дождей трава, как правило, сочная, красивая, здоровая. Собирать ее легко и приятно, — отметил эксперт.

Конечно, воспринимать заготовки из трав как лекарство от всех болезней не стоит. Но для поддержания иммунитета они лишними не будут — так нам завещали предки еще в Древней Руси.

— В XVI–XVII веках травами лечили открытые раны, готовили антибактериальные настои, которые спасали от внутренних инфекций. Лечили ими и головную боль, — рассказал историк Алексей Филиппов.

Сейчас, с появлением современных лекарств и технологий, такие методы лечения отошли на второй план. Однако врач-терапевт Мардан Латифов уверен, что если хорошо изучить свой организм и правильно подобрать травы, то крепкий иммунитет в осенне-зимний сезон обеспечен.

— Настои и чаи из августовских трав — отличное подспорье для тех, кто склонен часто болеть в холодное время года, кто часто страдает от боли в суставах, мигрени. Это очень полезная альтернатива покупным чаям, которые содержат химические добавки, — отметила врач.

Для успешного сбора будущих заготовок лучше отправляться в леса, расположенные далеко за пределами города, — там экология лучше.

— Эти места богаты вереском, крапивой. Самой удачной порой для сбора цветков и листьев считается раннее сухое утро — сразу после того, как уйдет ночная влажность, — объясняет биолог.

В ближайшем Подмосковье для сбора можно найти полынь, иван-чай, корень лопуха. Обратите внимание, что от места сбора очень сильно зависит вкус и безопасность будущей заготовки. За качественным продуктом следует отправляться в поля, карьеры, на делянки, которые расположены далеко от дорог и промышленных предприятий.

Если вы только начинаете заниматься заготовками, то наверняка задаетесь вопросами о том, как их срезать и хранить. Так, траву срезают в начале цветения, цветки и соцветия — в его разгар. Корни растений выкапываются по осени. Хранить травы можно до трех лет.

И, конечно, прежде чем принимать настои, следует проконсультироваться со специалистом. По словам Мардана Латифова, не все травы могут быть одинаково полезными для каждого.

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Иван-чай

Для красивой фигуры и долгих лет. Эта трава помогает сбросить лишний вес, очистить организм от токсинов и укрепить свой иммунитет. Важный секрет — не надо заливать траву крутым кипятком, чтобы сохранить полезные свойства.

Крапива

От прыщей и для красоты волос. Настойки из листьев крапивы отлично помогают придать тусклым волосам блеск. Еще можно сделать домашнюю болтушку из листьев крапивы и салициловой кислоты — она отлично вытягивает гной из прыщиков.

Корень лопуха

Здоровая кожа и суставы. Эту траву используют для лечения угревой сыпи. Достаточно сделать простой отвар и протирать им лицо один раз в день. А если у вас больные суставы, то такая добавка в чай облегчит боль.

Полынь

Против болей в животе. Настойка полыни является отличным способом избавиться от спазмов в животе. Достаточно заварить всего 15 граммов этой травы, настоять полученную смесь и выпить. Также трава хорошо помогает при болезнях кожи и ожогах.

Пижма

Никакой мигрени. Трава помогает избавиться от головной боли. Нужно взять чайную ложку цветков пижмы, залить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Рекомендуется употреблять не более одного стакана в день.

Зверобой

Против инфекции. Если добавить эту траву в чай, то можно укрепить иммунитет. Зверобой уже много веков используют для лечения большого количества инфекционных болезней.