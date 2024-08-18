Перечислены продукты, повышающие тестостерон и мужскую силу

Канадские ученые выяснили, что употребление в пищу фруктов и овощей плодотворно сказывается на мужском здоровье, а также улучшает выработку тестостерона. Эксперты указали, что после 30 лет уровень этого гормона в организме у мужчин снижается примерно на один процент ежегодно.

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Все это может привести к гипогонадизму — состоянию, при котором уменьшается либидо, мышечная масса и плотность костей. Чтобы определить, как изменения в рационе могут предотвратить это состояние, исследователи проанализировали ранее полученные данные о влиянии природных антиоксидантов на мужское здоровье.

Они установили, что растительные продукты, содержащие большое количество полифенольных соединений могут способствовать увеличению выработки андрогенов. Эти вещества в большом объеме содержатся в сельдерее, тимьяне, петрушке, бобовых, яблоках, зеленом чай, грейпфруте, винограде, помидорах и прочих растительных продуктах.

Они способны стимулировать выработку андрогенов путем активации особых генов в клетках Лейдига и предотвращать снижение уровня тестостерона из-за эндокринных нарушений

Они могут стимулировать выработку андрогенов путем активации особых генов в клетках Лейдига и предотвращать снижение уровня тестостерона из-за эндокринных нарушений, сообщает Газета.ru.

Российские ученые доказали, что цинк восстанавливает мужское здоровье после коронавируса.

Репродуктивное здоровье мужчины зависит от многих факторов, в том числе от его рациона. Он должен быть богат продуктами, которые содержат много белка и витаминов. Об этом рассказал врач — уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

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